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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda "Anadolu şeritli semenderi" görüldü.

Ilgaz Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu şeritli semenderin Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda görüntülendiği belirtildi.

Paylaşımda, korunması gereken sucul türler arasında yer alan Anadolu şeritli semenderin yaşam alanlarının durgun su birikintileri olduğu ifade edildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik değerleriyle Türkiye'nin önemli doğa koruma alanları arasında yer aldığı vurgulanan paylaşımda, Ilgaz'ın endemik bitki türleri ile nesli tehlike altında birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığı kaydedildi.