Ilgaz Dağı'nda Kartpostallık Manzara

Güncel

Bir uçak kazası daha! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde buluşan kar ve sis mest etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sis ve karlı dağların buluşması neticesinde ortaya çıkan kartpostallık manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde beyaza bürünen dağlar büyüledi. Sis ile karın buluşması ise kartpostallık doğal güzelliklere sahne oldu. Görenleri mest eden manzara dron ile havadan görüntülendi.