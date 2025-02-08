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Ilgaz Dağı'nda Kayak Keyfi

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Kastamonu Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından kayak severlerle doldu.

08.02.2025 15:41
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Batı Karadeniz'in en uzun pistinde kayak keyfi

Kar yağışının ardından Ilgaz Dağı'na tatilci akını

KASTAMONU - Kastamonu'da hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin tercihi Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi oldu. Aileler, hem kaymanın keyfini çıkardı hem de telesiyeje binerek eşsiz manzarayı izleme imkanı buldu.

Kastamonu'da son günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 83 santimetreye ulaştı. Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar ise Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde karın ve buzun keyfini çıkartan aileler, kızaklarla kayarak doyasıya eğleniyor. Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, bin 800 rakımdan telesiyeje binerek 6 kilometrelik bir yolculuğun sonunda 2 bin 350 rakıma çıkıyor. Telesiyeje binen aileler, manzarayı da izleme imkanı bulurken, profesyonel kayakçılar için oluşturulan pistte de kayak yapmanın keyfini çıkartıyorlar.

Hafta sonu olması sebebiyle Çorum, Tekirdağ, Çorlu, Çankırı, Karabük, Ankara gibi illerden de gelen çok sayıda aile, Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturuyor.

Ziyaretçiler, 5 kilometre uzunluğa sahip pistte ATV ile safari turu da yapıyor.

"Doğa ile iç içe eşsiz manzaralı kayak merkezimize bütün kayak severleri bekliyoruz"

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, "2020 yılında sayın valimiz ve il özel idaremiz Genel sekreterinin talimatları ile bir kayak merkezinde olması gereken tüm belge ve ruhsatları alarak açılışımızı gerçekleştirdik. O günden bu yana 5 yıldır Çankırı, Çorum, Ankara, Samsun ve İstanbul başta olmak üzere farklı yerlerden gelen tüm kayakseverlere güvenli bir şekilde kayak yaptırmaktayız. Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere tüm denetimlerden olumlu bir şekilde raporumuzu aldık. Her türlü tedbirlerin alındığı doğa ile iç içe eşsiz manzaralı kayak merkezimize bütün kayak severleri bekliyoruz. Güvenli bir şekilde bu sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Batı Karadeniz bölgesinin en uzun teleferik hattı ve pistine sahip olması hasebiyle 6 bin 500 metre kesintisiz bir şekilde kayak yapabiliyor kayak severlerimiz" dedi.

"Ailemle iş arkadaşlarımla eğlenmek için Ilgaz Dağına geldik"

Çorum'dan ailesi ve iş arkadaşlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'na eğlenmeye geldiklerini söyleyen Merve Okumuş ise, "Kızakla kayıyoruz, sürekli düşüyoruz. Günübirlik geldik. Ilgaz Dağı'na gelmemizdeki sebep hem Çorum'a yakın olması hem de burasının çok güzel bir yer olması. Hafta sonunu değerlendirmek için Ilgaz Dağını tercih ettik" diye konuştu. .

Ailesiyle birlikte kaymaya geldiğini belirten Kayra Okumuş ise, "Ilgaz Dağı'nın pisti çok güzel. Kızakla kayıyoruz. Ayağımla kızağı yönlendirmeye çalışıyorum. Bazen de kayarken düşüyorum. Çok keyifli, çok eğleniyorum" şeklinde konuştu.

Ankara'dan ailesiyle birlikte Ilgaz Dağı'na kayak yapmak için geldiğini ifade eden Aysima Yörür de, "Kızakla kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Ilgaz Dağı çok güzel bir yer. Telesiyeje bindik. Eğleniyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'nda Kayak Keyfi - Son Dakika

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