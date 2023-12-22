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Ilgaz Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı\'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
22.12.2023 - 09:23,
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Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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