Ilgım Apartmanı İddianamesi 2 Yıl Sonra Hazırlandı

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 47 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı'yla ilgili iddianame 2 yıl sonra hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede Cumhuriyet Savcısı, Hatay'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Şüphelilerin birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde inşa faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binadaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen birince derece deprem bölgesindeki bir yerde mevzuatın gerektirdiği önlemleri almayarak yıkılan Ilgım Apartmanı'nı inşa ederek ölümlere neden oldukları ve bu ölümlerden mesul oldukları anlaşılmıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı da saniyeler içinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 47 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ilgım Apartmanı'nın soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporu sonrası müteahhit Salih Zorsu ve yapı denetimci Edip Talipoğlu tahliye edilmişti. Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler tahliye kararına tepki göstermişti. Atatürk Üniversitesi'ndeki 6 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu geçtiğimiz günlerde soruşturma dosyasına eklendi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda; müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu, yapı denetimi firması görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı için "asli kusurlu", belediye yapı kontrol birimi çalışanları için "tali kusurlu" tespiti yapılmıştı.

İddianame depremden 2 yıl sonra hazırlandı

İkinci bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından 2 yıl sonra Ilgım Apartmanı'nın iddianamesi hazırlandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu, yapı denetimi firması görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu, yapı denetimi firması görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı'nın "asli kusurlu" olduğuna dikkati çekti.

Savcıdan "Birinci derece deprem bölgesi" vurgusu...

Binada 47 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Savcı, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde inşa faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binadaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen birince derece deprem bölgesindeki bir yerde mevzuatın gerektirdiği önlemleri almayarak yıkılan Ilgım Apartmanı'nı inşa ederek ölümlere neden olduklarının ve bu ölümlerden mesul olduklarının anlaşılmıştır."

Öte yandan, asli kusurlu sanıkların tutuklanması istemini değerlendiren Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği yapı denetimi firması görevlilerinden Semir Yoldaş'ın tutuklanmasına, Ahmet Tatlı'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.