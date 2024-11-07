İlhan Erdost 44. Yılında Anıldı - Son Dakika
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İlhan Erdost 44. Yılında Anıldı

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CHP'li Okan Konuralp, İlhan Erdost'u andı ve 12 Eylül'ün kurbanlarını saygıyla yad etti.

07.11.2024 17:20
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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, 12 Eylül askeri darbesi sonrası Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'u andı. Konuralp, "İlhan Erdost'un son sözlerinden biri 'Küçük kızımı uyandırmaya kıyamadan buraya geldim, dövdürmeyin bizi' olmuştur. Evlatlarının hayatından onları uyandırmaya kıyamadan ayrılmak zorunda kalan 12 Eylül'ün tüm kurbanlarını ve İlhan Erdost'u ölümünün 44. yılında saygıyla, özlemle anıyorum" ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, yayıncı İlhan Erdostun, 12 Eylül askeri darbesi sonrası Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi.

"Onur Yayınları sahibi İlhan Erdost 7 Kasım 1980'de gözaltına alındı. Abisi Muzaffer Erdost ile birlikte götürüldüğü Mamak Askeri Cezaevi'nde aynı gün dövülerek öldürüldü. O tarihten itibaren Muzaffer Erdost, kardeşinin ismini kendi ismine ekledi, ömrünü Muzaffer İlhan Erdost olarak sürdürdü. Abisinin güvercini İlhan Erdost'un son sözlerinden biri 'Küçük kızımı uyandırmaya kıyamadan buraya geldim, dövdürmeyin bizi' olmuştur. Evlatlarının hayatından onları uyandırmaya kıyamadan ayrılmak zorunda kalan 12 Eylül'ün tüm kurbanlarını ve İlhan Erdost'u ölümünün 44. yılında saygıyla, özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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