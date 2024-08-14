Ilhan Omar, İsrail yanlısı bağışçıların seçimi kaybetmesine rağmen ön seçimi kazandı - Son Dakika
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Ilhan Omar, İsrail yanlısı bağışçıların seçimi kaybetmesine rağmen ön seçimi kazandı

ABD'de İsrail yanlısı bağışçıların seçimi kaybetmesi için binlerce dolarlık bağış toplamasına rağmen Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Demokratların Minnesota eyaletinde düzenlediği ön seçimin galibi oldu.

14.08.2024 10:48
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ABD'de İsrail yanlısı bağışçıların seçimi kaybetmesi için binlerce dolarlık bağış toplamasına rağmen Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Demokratların Minnesota eyaletinde düzenlediği ön seçimin galibi oldu.

Temsilciler Meclisine 2018 ara seçimlerinde giren ilk başörtülü Müslüman temsilci Omar, ön seçimde eski Minneapolis Belediye Meclis üyesi Don Samuels ile mücadele etti.

Omar, rakibi Samuels'e yüzde 13,3 puan fark atarak ön seçimi kazandı.

Seçim galibiyeti, aralarında Omar'ın da bulunduğu Temsilciler Meclisindeki Demokratlar içinde "The Squad" (takım) olarak bilinen "liberal-ilerici" gruptaki Cori Bush ve Jamaal Bowman'ın, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) milyonlarca dolar harcaması nedeniyle ön seçimleri kaybetmesinin ardından geldi.

Ilhan Omar, sonuçların belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Kamala Harris ile yardımcısı olarak gösterdiği Tim Walz'ı desteklediğini belirtti.

Omar, "Bu kampanya bana karşı şimdiye kadar bizzat şahit olduğum en çirkin, en iğrenç (kampanyalardan) biriydi. Bizi yenmek için gerçek Nazilerle işbirliği yapmaya hazır bir rakibimiz vardı." şeklinde konuştu.

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, "Don Samuels yanlısı siyonistler Omar'a karşı" isimli WhatsApp grubuna erişim sağlayarak, Omar'a karşı yürütülen kampanyada sadece 24 saat içinde yaklaşık 100 bin dolar toplandığına ilişkin ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Omar, rakibi Don Samuels'in topladığı 535 bin doların üç katını toplayarak (1,6 milyon dolar) rakibinin açık ara önünde bulunuyor.

Cori Bush, Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib önderliğinde, diğer Demokrat Partili temsilciler İlhan Omar ve Jan Schakowsky ile ortak basın toplantısında, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talep etmiş, Biden'ı şiddeti sona erdirmek için tüm gücüyle hareket etmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

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