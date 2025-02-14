(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutluyor. 16 Şubat Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek gecede, ünlü sanatçılar İlhan Şeşen'in şarkılarını seslendirecek.
Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutluyor. 16 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, saat 20.00'de başlayacak.
Sunay Akın'ın sunumuyla gerçekleşecek gecede, Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu sahne alacak. Sanatçılar, İlhan Şeşen'in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecenin sonunda İlhan Şeşen de sahneye çıkarak şarkı seslendirecek.
Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek özel geceye, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da katılacak.
Son Dakika › Güncel › İlhan Şeşen'in 55. Sanat Yılı Kutlanıyor - Son Dakika
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