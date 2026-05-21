İlhan Şeşen Kadıköy'de anılıyor

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, sanatçı İlhan Şeşen'i, vefatının birinci yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlikle anacak.

Kadıköy Belediyesi, geçen yıl yaşamını yitiren Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen anısına özel bir anma gecesi düzenliyor. Sanatçının unutulmaz şarkıları, anıları ve sahne hikayeleri, 22 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Anma etkinliğinde, Grup Gündoğarken "Hal ve Gidiş" gösterisiyle sahnede olacak. İlhan, Gökhan ve Burhan Şeşen'in şarkılarının yanı sıra dostlukları ve anıları da seyirciyle paylaşılacak.

Müzik, anı ve tiyatronun bir araya geleceği etkinlikte izleyiciler, nostaljik ve duygusal bir gece yaşayacak. Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan İlhan Şeşen'in eserleri ve sanat yaşamı, düzenlenecek programla bir kez daha anılmış olacak.