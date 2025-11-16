İliç Altın Madeni Faciasında Yeni Gelişmeler: Yakınları Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
İliç Altın Madeni Faciasında Yeni Gelişmeler: Yakınları Açıklamalarda Bulundu

16.11.2025 12:57
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni alanında 9 işçinin ölümüne yol açan göçüğün ardından tekrar madencilik faaliyetlerinin başlaması yönündeki açıklamalara, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden sert tepkiler geldi. Yakınları, adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtti.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni alanında 13 Şubat 2024'te meydana gelen göçüğün ardından durdurulan madencilik faaliyetlerinin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalara, faciada yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi. Ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Ocağın açılmasını kesinlikle istemiyorum. 9 canın orada kanı var. Hiç mi utanmıyorlar? Oranın açılmasını isteyenler, orada menfaati olanlar" dedi.

AKP'li eski İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Anagold Madencilik tarafından işletilen maden sahasında faaliyetlerin kısa sürede tekrar başlayacağı yönünde açıklama yaptı.

Ölen işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Olaya ilişkin açılan davada 43 sanıktan 3'ünün tutuklu olduğuna dikkati çeken Yıldız, olayın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Suçlular cezasını çekecek" sözü verdiğini anlattı.

Yıldız, "Neden sesiniz çıkmıyor? Sözünüzde böyle mi duruyorsunuz? Ben davamın peşindeyim, pes etmeyeceğim. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim, durmayacağım. Beni ancak ölüm durdurabilir" dedi.

Sevda Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocağın açılmasını da kesinlikle kabul etmiyorum ve istemiyorum. 9 canın orada kanı var. Hiç mi utanmıyorlar? İliç'in halkı hiç mi üzerine bir şey almıyor? Açıldığı anda onların canı tekrar yanacak. Oranın açılmasını isteyenler, orada menfaati olanlar, dışarıda araba alıp orada çalıştıranlar, orada lokantalara yemeğe giden esnaf... Başkası istemiyor, oradan menfaat sağlayanlar istiyor ocağın açılmasını. İleride ne olacağını hiç düşünmüyorlar. Biz zehirleniyoruz, sularımız zehirleniyor. Bu neyin hırsı? Eski AKP Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, bir açıklama yapmış 'Ocak açılacak' diye. Ocak açılırsa ve orada tekrar aynı olaylar yaşanırsa ölmezsem karşınıza ilk ben dikileceğim. Ben çocuğumun kanının yerde bırakılmasını istemiyorum. Eğer adalet, yasa varsa, güvenmemizi istiyorlarsa gelsin suçluları bulsunlar."

Yargılama süreci

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni alanında 13 Şubat 2024'te meydana gelen göçüğün altında kalan 9 işçi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma sonucunda 43 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve "taksirle çevreyi kirletmek" suçlarından dava açılmıştı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın son celsesinde 2 sanığın adli kontrolle tahliyelerine, 3 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 6 Ocak 2026'ya ertelemişti.

Firari durumdaki bazı sanıklar hakkında mahkemenin çıkardığı yakalama emri bulunuyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Madencilik, Erzincan, Güncel, Çevre, İliç

