Ilıcalı ve Saran'a Yasa Dışı Bahis İddianamesi - Son Dakika
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Ilıcalı ve Saran'a Yasa Dışı Bahis İddianamesi

Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran, ruhsatsız bahis reklamı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

04.03.2025 17:26
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı hakkında TV 8 ve Exxen platformunda, Saadettin Saran hakkında ise S Sport + internet platformu yayınında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitesi reklamı" yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılıktan, konuya ilişkin iki ayrı açıklama yapıldı.

Acun Ilıcalı ile ilgili açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ali Acun Ilıcalı ve bir kısım başkaca şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle iddianame tanzim edilmiştir" denildi.

Başsavcılığın, Saadettin Saran ile ilgili açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Steven Sadettin Saran ve bir kısım başkaca şüpheliler hakkında, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde hizmet veren S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle iddianame tanzim edilmiştir."

Kaynak: ANKA

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