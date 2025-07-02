İlim Yayma Cemiyeti\'nden Kınama

İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyi kınadı.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir kutsal tanımadan, toplumun manevi değerlerine saygı duymayan, mizah adı altında Müslümanların inançlarına hakaret eden, karikatür çizen, yayınlayan ve buna destek veren zihniyeti lanetlediklerini belirtti.

İnsanlık düşmanı bu zihniyetin yeniden hortlatılmasını esefle kınadıklarını vurgulayan Ay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Peygamber katili bu aşağılık zihniyetin bugünkü katliamlarıyla eşzamanlı olarak peygamberleri aşağılamasını ve mesajlarıyla alay etmesini kınıyoruz. Müslümanların iman esaslarından biri olan peygamberlere iman etmek ilkesinden hareketle Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e tüm peygamberlere selam olsun. Millet olmamızın mayasında bulunan ve birliğimizin teminatı olan bu inancı korumak asli görevimizdir."