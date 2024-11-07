İlk Evim Projesinde Konut İhaleleri Tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde ekim itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesinin tamamlandığını, 24 bin 343 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öncelikli gündemlerinin hep 11 şehir olduğunu belirtti.

Kurum, şunları kaydetti:

"İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."