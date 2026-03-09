İlkadım'da Her Yaş Grubuna Destek - Son Dakika
İlkadım'da Her Yaş Grubuna Destek

İlkadım\'da Her Yaş Grubuna Destek
09.03.2026 14:29
Başkan Kurnaz, İlkadım Belediyesi'nin her yaştan vatandaşa yönelik destek projelerini anlattı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da 7'den 77'ye tüm vatandaşların en mutlu günlerinden en acı günlerine kadar hayatlarının her anında hep yanlarında olduklarını söyledi.

Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyenin halkın gönlüne dokunan projeler ürettiğini anlatan Kurnaz, bunlardan ilkinin "Hoş Geldin Bebek" kampanyası olduğuna işaret etti.

Kurnaz, "İlkadım'da 7'den 77'ye tüm vatandaşların en mutlu günlerinden en acı günlerine kadar hayatlarının her anında hep yanlarında oluyoruz. Biz biliyoruz ki, bir şehir sadece yollarla, binalarla değil, insanına sahip çıktığı kadar büyür. Bir hayat, bazen bir kalp atışıyla başlar. İlkadım'da o ilk kalp atışını duyduğumuz andan itibaren vatandaşlarımızın yanındayız. Dünyaya gözlerini açan her bebeğimizi, Hoş Geldin Bebek projemizle sevgiyle karşılıyor, ailelerimizin heyecanına, mutluluğuna ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bebekliklerinden itibaren tüm hemşehrilere "yalnız değilsiniz" demek istediklerini aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:

"Zaman akıyor ve o küçücük eller büyüyor. Çocuklarımızın güvenle büyümesi için ilçemizin farklı mahallelerinde kreşlerimizle yanlarında oluyoruz. Bunun yanında yavrularımızı, eğitim yolculuklarında da yalnız bırakmıyoruz. İLKEM kurslarımızla evlatlarımızı LGS ve YKS süreçlerinde ellerini bırakmıyor, hayallerine giden yolda umut oluyoruz. Üniversiteyi kazanan yavrularımıza sunduğumuz burs imkanlarıyla, başarılarının arkasında dimdik duruyoruz. Hayatın yükünü çoğu zaman sessizce taşıyan kadınlarımız için de buradayız. Hanımeli Konağı'mızda, ücretsiz psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetleri, mesleki ve kişisel gelişim kursları, seminerler, söyleşiler, fasıl akşamları ve cuma sohbetleriyle kadınlarımızın hem ruhuna hem hayatına dokunuyoruz. Çünkü bir annenin, bir kadının güçlenmesi, bir ailenin, bir şehrin güçlenmesidir. Zor günler de hayatın bir parçası. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan hiçbir vatandaşımızı görmezden gelmiyoruz. Aşevimizde her gün 300 ailemiz ve bin vatandaşımız için sıcak yemek hazırlıyor, sofralarına umut taşıyoruz. Nakit ve ekmek yardımlarımızla da 'yalnız değilsiniz' demeye devam ediyoruz. Hayatın en kıymetli hafızası olan büyüklerimizi de unutmuyoruz. Yaş almış büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm, kalbinde bir huzur olsun diye, Aktif Yaşam Merkezi'miz, Huzur Konağı'mız ve Ata Ocağı'mızla onların daha fazla sosyalleşmesine, hayata daha sıkı tutunmasına destek oluyoruz. İlkadım'da bir hayatın başladığı andan son nefesine kadar, biz vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız."

Kaynak: AA

İlkadım Belediyesi, Belediye, İlkadım, Güncel

Son Dakika Güncel İlkadım'da Her Yaş Grubuna Destek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İlkadım'da Her Yaş Grubuna Destek - Son Dakika
