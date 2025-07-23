İlkadım\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, takip edilen bir kamyon İlkadım ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.E. (29) ve C.K. (47) emniyete götürüldü.
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