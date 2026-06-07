İlker Parlak\'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak'ı (22) arama çalışmaları 10'uncu gününde sürdürülüyor.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kıyısında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, triportör ile birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale suda gözden kayboldu. Kayıp iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde Kale köyü Boğazkesen mevkiinde Oğuz Kale'nin, ağaçlara takılı halde cansız bedeni bulundu. Kale, 4 Haziran'da toprağa verildi.

İlker Parlak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde de devam etti. Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından getirilen 3 sonar cihazı ve jandarma kadavra köpeği ile çalışmalara destek verildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda 161 personel görev alırken, 6 dron, 8 bot, 3 sonar cihazı, 1 kadavra köpeği ve 37 araç kullanılıyor.

Arama çalışmaları bölgede aralıksız sürdürülüyor.