Kahramankazanlı İlkokul Öğrencisinden Uluslararası Başarı

(ANKARA) - Kahramankazan Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Kara, Uluslararası FISO Global Tur Dünya Şampiyonası'nda IQ kategorisinde Türkiye birincisi ve dünya 15'incisi oldu. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da başarılı öğrenciyi makamında ağırladı.

Kahramankazan Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Kara, katıldığı uluslararası bilim ve matematik olimpiyatlarında önemli dereceler elde etti. Bu yıl 20'den fazla bilim ve matematik organizasyonunda yarışan Kara, son olarak katıldığı Uluslararası FISO Global Tur Dünya Şampiyonası'nda IQ kategorisinde Türkiye birincisi ve dünya 15'incisi, matematik kategorisinde ise Türkiye 30'uncusu ve dünya 69'uncusu oldu.

Başkan Çırpanoğlu da başarılı öğrenciyi makamında konuk etti. Ailesi ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği ziyarette Çırpanoğlu, Kara ile yakından ilgilenerek başarısı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çırpanoğlu, "İlçemiz Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Kara, bu yıl katıldığı 20'den fazla matematik ve bilim olimpiyatında sayısız derece elde ederek bizleri gururlandırdı. Son olarak katıldığı Uluslararası FISO Global Tur Dünya Şampiyonası'nda IQ Kategorisi Türkiye Birincisi, Dünya 15'incisi; Matematik Kategorisi Türkiye 30'uncusu ve Dünya 69'uncusu oldu. Azmi, disiplini ve başarılarıyla ilçemizin gururu olan Eymen evladımızı, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Çırpanoğlu, Eymen Kara'ya eğitim hayatında başarılar dileyerek hediyeler takdim etti.