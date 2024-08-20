İller Bankası, Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu - Son Dakika
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İller Bankası, Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu

İller Bankası (İLBANK), yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu ve deprem bölgesine yapılacak 24 proje için 1,6 milyar liralık kaynak aktardı.

20.08.2024 20:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu ve bu dönemde deprem bölgesine yapılacak 24 proje için 1,6 milyar liralık kaynak aktardı.

İLBANK'tan yapılan yazılı açıklamada, proje ve hizmetlerle 81 ilde modern şehirlerin kurulmasına katkı sağlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, İLBANK'ın yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak bir yandan yerel yönetimlere destek olduğuna işaret edilen açıklamada, kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerinde de önemli yatırımların hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İLBANK Genel Müdürü Recep Türk de İller Bankası'nın, yılın ilk yarısında sermaye ve aktif büyüklüğü açısından güçlü performans kaydettiğini, büyüme stratejisinin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtladığını, işini doğru yöneterek yerel yönetimler için değer üretme yetkinliğini ortaya koyduğunu aktardı.

Yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 43 atık su, 57 içme suyu, 67 kentsel hizmetler ve 12 üstyapı işi olmak üzere toplam 6 milyar lira tutarındaki 179 projenin hayata geçirildiğini bildiren Türk, 26 milyar liralık 264 projenin ise yapımının sürdüğünü bildirdi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Türk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, sadece mali yardım değil, aynı zamanda hayatı yeniden normalleştirmeye yönelik desteklerini de sürdüreceklerinin altını çizdi.

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde, yılın ilk 6 ayında 13 atık su, 10 içme suyu ve 1 üstyapı olmak üzere 1,6 milyar lira tutarındaki 24 projemizi tamamladık. Depremden önce uygulamaya başlayan uluslararası finans paketleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde, deprem bölgesinde 45 milyon avro büyüklüğünde 17 iş tamamlanmıştır, 398 milyon avro büyüklüğünde 25 projemiz ise devam ediyor. Yerel yönetimlere hibe olarak kullandırılacak olan uluslararası deprem finansmanı ile de 1,8 milyar avro büyüklüğünde 114 projemiz için çalışmalarımız devam ediyor."???????

Kaynak: AA

İller Bankası, Türkiye, Ekonomi, Deprem, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İller Bankası, Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu - Son Dakika

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