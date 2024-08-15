İmam, 24 yıldır kursa gelen çocukları ödüllendiriyor - Son Dakika
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İmam, 24 yıldır kursa gelen çocukları ödüllendiriyor

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Mersin Erdemli'de bir cami imamı, 24 yıldır hayırseverlerinde desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları bisikletten, altına kadar çeşitli hediyelerle ödüllendirerek örnek oluyor.

15.08.2024 10:34  Güncelleme: 10:41
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Örnek imam, 24 yıldır kursa gelen çocukları ödüllendiriyor

Mersin Erdemli'de bir cami imamı, 24 yıldır hayırseverlerinde desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları bisikletten, altına kadar çeşitli hediyelerle ödüllendirerek örnek oluyor

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir cami imamı, 24 yıldır hayırseverlerinde desteğiyle yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları bisikletten, altına kadar çeşitli hediyelerle ödüllendirerek örnek oluyor. Cami imam hatibi Ali Köse bu çalışmayla hem çocukların gönüllerine giriyor, hem de ailelerle bağ kuruyor.

Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii İmamı Ali Köse, yaz Kur'an kurslarına gelen çocukları motive etmek amacıyla her yıl örnek bir çalışma yapıyor. Göreve başladığı yıllardan bu yana çeşitli camilerde görev alan imam Köse, 24 yıldır çocuklara kurs sonunda hediyeler dağıtıyor. Bu yıl da vatandaşların ve esnafın desteğiyle başarı derecelerine göre çocukları bisiklet, gram altın, oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Köse, örnek olmayı sürdürdü. Ödüllendirme programında da öğrenciler sure, ayet, hadis ve duaları katılımcılar için okudu.

İmam Hatip Ali Köse, "Camilerimizde yaz Kur'an kursunda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu yıl diğer yıllara göre daha fazla öğrencimiz vardı. Bu yıl 100 öğrencimiz var. 100 öğrencimizi de ödüllendiriyoruz. Tabi üstün başarı sağlayan öğrencilerimize altın, bisiklet ve para ödülleri veriyoruz. 7 bisikletimiz, 10 altınımız var, 5 öğrencimize de para ödüllerimiz var. Diğer öğrencilerimize de çeşitli hediyelerimiz var" dedi.

Mersin genelinde yaz Kur'an kurslarında 50 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit ise, "Öğrencilerimize buralarda bulundukları için, velilerimize onları buralara gönderdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yiğit, bu tür etkinliklerin bir teşvik olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatlar şimdi yeni bitti. Dünya genelinde de ödülleri olduğu için insanlar katılıyordur. Bende bunu öğrencilerimizin olimpiyatı olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler bisiklet ve altınların yanı sıra hediyelerini İlçe Müftüsü Yiğit ve İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gubaroğlu'nun elinden aldı.

Kaynak: İHA

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