İmam Hatip Liselerinde Şiir ve Edebiyat Festivali

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liselerinde kültür sanat faaliyetlerinin yerleşik hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Müfredattan Marifete Kültür Nesli (Mümkün)" projesi kapsamında düzenlenen edebiyat etkinliğinde usta şairler ve gençler bir araya geldi.

Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Bi Festihal Mümkün" temasıyla gerçekleştirilen "Şiir ve Edebiyat Festivali"nde, edebiyat dünyasından önemli isimler ile öğrenciler aynı sahneyi paylaştı.

Etkinlikte, şair ve yazarlar Hüseyin Akın, Nasip Kelebek, Elif Nuray, Can Acer, Samet Kara, Betül Nurata ve Nezihi Pesen öğrencilerle buluştu.

Şairler, şiirle başlama hikayelerini anlatarak, gençlere edebiyat yolculuklarında önemli tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca okuldan mezun olan tecrübeli isimler de "Mezunlardan: Selam ve Kelam" bölümünde, gençlerle edebiyat üzerine sohbet etme imkanı buldu.

"İnsanı Onaran Şiir ve Edebiyat" başlıklı söyleşinin yanı sıra öğrencilerin hazırladığı şiir şöleni, çağdaş edebiyat bilgi yarışması ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

"Gençlere karpuz kabuğundan gemiler yaptırıyoruz"

Proje Genel Koordinatörü şair Hüseyin Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle 81 il ve ilçede binlerce öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

"Yazı ve Edebiyat", "Anlam ve İstifham", "Ses ve Ritim", "Sahne ve Perde" ile "Sinema" akademilerinden oluşan "Mümkün" projesinin 4 yıl önce başladığını hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Biz bunu gerçekleştirmeden evvel, bir sene kadar bir pilot okul seçtik ve Ayazağa İmam Hatip Lisesinde uygulamaya koyduk. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, bunun tüm Türkiye'de uygulanmasının yerinde olacağını söyledi ve o gün bugündür hiç oturmadık. Gençlerdeki 'biz yapamayız, imkanımız yok' şeklindeki geri çekilmelere karşı, 'İlk adımı at, bak yapacaksın. Yeter ki bir şeye inan ve o güveni kendinde gör' mantalitesinden yola çıkıyoruz. Yani gençlere karpuz kabuğundan gemiler yaptırıyoruz. Önce hayalini kurduruyoruz, sonra gerçekleştiriyoruz. Çocuklara hadiseyi didaktik olmaktan çıkarıp eğlenceli hale dönüştürüyoruz."

Gençlerle buluşmanın kendilerini de daha dinamik kıldığını ifade eden Akın, "Bir zamanlar biz de öğrenciydik, o günlere geri dönüyoruz. Şimdiki öğrencilerimizin imkanları çok fakat bunları yerli yerinde kullanmıyorlar. Bir çocuğa her istediği şeyi verirseniz, hiç çaba sarf etmeden elde ederse olmaz. Kendi gayretiyle elde etmek istediği şey hususunda hayal etmeli. Biz dolaylı eğitimden yanayız, yani çocuklara direkt bir eğitim vermiyoruz. Değerler eğitimini nasihat olmaktan çıkarıp kültür, sanat ve edebiyatla vermeye çalışıyoruz. Beş farklı atölyemiz ve bu atölyelerin sorumlusu olan, süreci koordine eden arkadaşlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Etkinlikte 7 yazarımızı öğrencilerle buluşturduk"

Şair ve yazar Mustafa Nezihi Pesen ise sanat ve edebiyat aracılığıyla gençlere çevrelerine, ailelerine ve okullarına karşı güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Pesen, şairlerin şiire başlama hikayelerini ve yazarlık tecrübelerini paylaştığı programın çok verimli geçtiğini belirterek, öğrencilerin kendilerini sanat yoluyla öz güvenle ifade etmelerini sağlayan projenin gelecek yıllarda da yeniliklerle yoluna devam edeceğini vurguladı.

"Mümkün" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve düzenlenen etkinliklere değinen Pesen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin içlerinde var olan sanat ve düşünce yeteneklerini dışarı çıkarmak, geliştirmek ve ileri bir seviyeye taşımak için bu projeyi uyguluyoruz. Her eğitim öğretim yılı sonunda okullarda yaptığımız atölye çalışmalarını bir festivalle taçlandırıyoruz. Tiyatro ve sinemanın ardından bu yılın üçüncü etkinliği olan şiir ve edebiyat festivalini gerçekleştirdik. Etkinlikte 7 yazarımızı öğrencilerle buluşturduk. Öğrencilerimiz kendi edebi ürünlerini yazarların huzurunda okudu. Sonrasında yapılan atölye çalışmaları, özellikle usta kalemlerin kitaplarını okuyan öğrencileri çok etkiledi ve kendilerinin de ürün verebileceklerine dair inançlarını pekiştirdi."

Etkinlik, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve Okul Müdürü Murat Ertaş'ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.