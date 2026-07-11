İmam Hatip Öğrencilerinden LGS'de Başarı - Son Dakika
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İmam Hatip Öğrencilerinden LGS'de Başarı

İmam Hatip Öğrencilerinden LGS\'de Başarı
11.07.2026 15:23
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500 puan alarak birinci olan imam hatipli gençler, eğitimdeki başarılarını kutladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan ve dereceye giren İstanbul'daki imam hatipli öğrenciler için program düzenledi.

Derneğin Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, 76 yıllık imam hatip hikayesinin, geriye dönüp baktıklarında en güzel günlerini yaşadıklarını söyledi.

Ceylan, bugün artık imam hatip okullarında çok güçlü, milli ve manevi değerlere sahip, ülkenin temel kavramlarıyla konuşan, geleceğe umutla bakan, özgüvenli, güçlü karakteri aynı zamanda akademik başarısı da üst düzeyde olan gençlerin yetiştiğini ifade etti.

İmam hatiplerin başarısının artık sahanın tamamına yayıldığını, 500 tam puan alan 31 gencin 15 farklı şehirden çıktığını ve artık her ilin ve ilçenin kendi marka okulunu oluşturduğunu dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"İmam hatip okullarımızda derece yapan, başarıyı yakalayan, bu sınavlara hazırlanan gençlerimizin tamamı sadece okullarında hazırlandılar. Dışarıda dershaneye giderek, özel koçluk hizmeti alarak bu başarıları yakalamadık. Milli eğitimin içerisindeki hocalarımızla, idarecilerimizle bu başarıyı yakaladık. Öğrencilerimize, velilerimize ek on binlerce liralık yükler bindirerek değil de okuldaki öğretmenlerimizle bu başarıyı yakaladık. Bu bizim açımızdan çok kıymetli, çok önemli bir başlık. O yüzden imam hatip okulları farkını her ortamda ortaya koyuyor."

Ceylan, başarıların her sene katlanarak arttığını belirterek, "Özellikle son 5 yıla dönüp baktığımızda imam hatip okullarımızın LGS'de, 1 milyon gencimizin yarıştığı bu sınavda yüzde 1'lik dilime soktuğu öğrenci sayısı tam 3 kat artmış. Yüzde 5'lik dilime dahil ettiğimiz öğrencilerimizin sayısı da 2 kat artmış. Bu şunu gösteriyor ki her geçen gün üstüne koyarak bu okullar güçleniyor, daha nitelikli, daha güçlü gençlerle yarınlara yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

İmam hatip okullarına tercihlerde de alabilecekleri 200-300 öğrenci için 3 ila 5 bin başvuru olduğunu aktaran Ceylan, gençlerin bu okullardan yetiştiğini gördükleri için velilerin yoğun bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

"İmam hatip ortaokullarımıza Türkiye'nin her yerinden çok güçlü bir talep var"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da akademik yönden imam hatip okullarının başarılarının her zaman göğüslerini kabarttığını ifade etti.

Bu okullarda sadece akademik yönden başarılı öğrenciler değil, aynı zamanda sporda, sanatta, musikide, görsel sanatlarda, teknolojide, sosyal bilimlerde, din ve hafızlık eğitiminde, ahlaki anlamda çok güzel, lider, önder nesiller yetiştiğini belirten Yapıcı, "İmam hatip ortaokullarımıza Türkiye'nin her yerinden çok güçlü bir talep var. Bu talebe istinaden bu yıl genel müdürlüğümüz tüm illerdeki okullarımızdan bu talebi karşılamak için yeni derslikler açılmasını, mevcut kontenjanların artırılmasını istedi. Şu anda tüm illerimizde 5. sınıflar için hem okullarımızda yeni derslikler açılıyor hem de mevcut kontenjanlar daha da artırılıyor. Bu talep, bu okullardaki çok yönlü eğitime, okul iklimine, okul kültürüne olan güvenin bir ifadesidir." diye konuştu.

Yapıcı, LGS'de birinci olan her bir öğrenciyle gurur duyduklarını dile getirerek, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere, idarecilere, öğrencilere yıl boyunca destek olan velilerine ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İstanbul'daki 4 imam hatip ortaokulunda eğitim gören ve LGS'de 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere plaket takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler duygularını paylaştı

Tuzla Muzefferda Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emin Öztürk, AA muhabirine, sınava başta öğretmenlerinin, ailesinin ve yakınlarının desteğiyle, ne yaptığını bilerek, doğru bir şekilde çalışarak hazırlandığını söyledi.

Sonuçlar açıklandığında yanında ailesinin olduğunu ve çok gururlanıp, mutlu olduğunu dile getiren Öztürk, "Ailem her zaman yanımdaydı, hiçbir eksiğim yoktu. Okulumun ek kursları, programları vardı. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak istiyorum. Yazılımla uğraşmayı hedefliyorum." dedi.

Öztürk, gelecek yıllarda sınava girecek arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunarak, "Öncelikle kendilerini çok yormamalarını, sosyal hayatlarına da vakit ayırmalarını ve ne çalıştığını bilerek çalışmalarını tavsiye ederim. İhtiyaçları olan derse çalışsınlar, çalışmak için ders çalışmasınlar." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Aybak da sınava hazırlanırken özellikle ikinci dönemde her gün deneme çözdüğünü, akşama kadar okulda kaldığını ve etütlerde test çözdüğünü anlattı.

Bu süreçte ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Aybak, "Nereye gitmem, hangi sınava girmem gerekiyorsa hep götürdüler, yanımda oldular. Okulum da aynı şekilde gereken ne varsa yaptı, her türlü imkanı sundu." diye konuştu.

Aybak, kitapçıkların ve cevapların erişime açılmasıyla birinci olacağını tahmin ettiğini, sonuçlar resmileştiğinde de anne ve babasıyla birlikte çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tercih edeceği okul hakkında henüz bir karar vermediğini ve düşündüğünü aktaran Aybak, "500 tam puanın hakkını veren, aynı şekilde 500 ya da ona yakın puanla alan bir liseye gitmek istiyorum. Şu an tıp okumayı düşünüyorum, gelecekte değişir mi bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Abdullah Ceylan, Türkiye, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Öğrencilerinden LGS'de Başarı - Son Dakika

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