İmam Williams'ın İnfazı İçin Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmam Williams'ın İnfazı İçin Tepkiler Büyüyor

Missouri'de cinayetten ölüm cezasına çarptırılan İmam Williams'ın masumiyeti için protestolar sürüyor.

24.09.2024 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Missouri eyaletinde, cinayet suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan siyahi bir imamın masum olduğu gerekçesiyle bugün planlanan infazının durdurulması için tepkiler sürüyor.

1998'de işlenen bir cinayet için ölüm cezasına çarptırılan İmam Marcellus "Halife" Williams'ın infazının durdurulması için sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

İmam Williams'ın destekçileri, cinayetteki DNA kayıtlarının eşleşmediğinin ortaya çıkması ile mahkumun masum olduğunu savunarak, bugün yapılması planlanan infaz işlemenin durdurulmasını talep ediyor.

Missouri Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin önünde protesto gösterisi yapan destekçiler, Williams'ın infazının "adalette korkunç derecede bir hata" olacağını vurgulayarak, DNA kayıtlarına rağmen gerçekleştirilecek bir infazın adalet sisteminde siyahilere karşı önyargının bir ispatı olacağına vurgu yaptı.

CAIR'den infazın durdurulması için imza kampanyası

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Williams'ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza topladı.

CAIR Ulusal Direktörü Edward Ahmed Mitchell, Missouri Valisi Mike Parson'a infazı durdurması çağrısında bulundu.

Mitchell, "Masumiyete dair güvenilir kanıtlar varken bir infazın gerçekleşmesine izin vermek vicdansızlıktır. Vali Parson'ın haksız bir infazı önleme yetkisi var ve herkesi bu acil eyleme katılmaya çağırıyoruz. Suçluluğu hakkında sorular devam ederken, özellikle de ırksal önyargı ve sistemsel başarısızlıkla dolu bir davada, hiç kimse idam edilmemelidir." ifadelerini paylaştı.

Williams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Williams'ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş iki sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11'inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.

2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.

İnfaz durdurulmazsa Williams bugün zehirli iğne ile infaz edilecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Missouri, Cinayet, Güncel, Medya, Yaşam, Masum, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Williams'ın İnfazı İçin Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
10:16 Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
10:13 Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti O anlar kamerada Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 04:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: İmam Williams'ın İnfazı İçin Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement