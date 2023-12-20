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İmamın Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla başlayan dava - Son Dakika
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İmamın Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla başlayan dava

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi isteniyor ve 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İmamın Atatürk\'e hakaret ettiği iddiasıyla başlayan dava
20.12.2023 - 12:45,
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İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ahmet B. ve taraf avukatları katıldı.

Ahmet B. savunmasında, "Hutbede Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'Ruhuna Kur'an okuyalım' deyince sinirlenip videoyu çektim. Ben 20 yaşındayım, sosyal hayatıma da devam etmek istiyorum. Tüm paylaşımlarımdan ötürü pişmanım. Kafir derken Atatürk'ten bahsetmedim. Paylaşımın 10 Kasım'a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi, pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sanığın 4,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet B'ye ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Ahmet B'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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