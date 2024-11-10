İmamın Doğa Sevgisi: Ağaç Bakımı ve Fidan Dikimi - Son Dakika
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İmamın Doğa Sevgisi: Ağaç Bakımı ve Fidan Dikimi

İmamın Doğa Sevgisi: Ağaç Bakımı ve Fidan Dikimi

Kayseri'de imam Şükrü Selim Görken, doğa için ağaçların bakımını yapıp fidan dikiyor.

10.11.2024 15:49
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Kayseri'nin Develi ilçesinde imamlık yapan 33 yaşındaki Şükrü Selim Görken, dağ tepe gezip ağaçların bakımını ve aşılamasını yapıp fidanlar dikerek doğanın yeşermesi için çalışıyor.

Lise yıllarından itibaren doğadaki ağaçların bakımını yapan dedesine yardım eden Görken, mesleğe başladığı 15 yıl önce onun yolundan gitmeye karar verdi.

Görken, meslek hayatı boyunca dağ tepe gezerek meyve ağaçlarının budamasını, bakımını ve aşılamasını yaparak, gücünün yettiği kadar fidan dikmeye başladı.

Yeni Cami'de görev yapan Görken, imamlıktan kalan zamanlarda omuzladığı malzemeleriyle adım adım gezdiği yerlerde ağaçların yok olmaması için mücadele veriyor.

Görken, AA muhabirine, imamlığın kutsal bir görev olduğunu ve yaptığı her işte bunun bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Allah'ın insanlara hazine olarak sunduğu doğaya sahip çıkılması gerektiğini belirten Görken, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2 bine yakın ağaç aşıladım. Tabii bu hatırladığım, bazen doğada giderken 'bunu da yapmıştım' diye sonradan hatırlıyorum. Bunun yanında dağlarda diktiğim, bakımını yaptığım 10 binlerce fidanım vardır. Fidanı diktikten veya aşılama yaptıktan sonra iş bitmiyor. Adeta bir bebek gibi yeni dikilen fidan, yeni aşılama yapılan ağaç bakıma muhtaçtır. Yaz sonunda ise kışa hazırlıyoruz. Bu anlamda bunları, bir can olduğu bilinciyle yaparsak daha verimli olur. Aşılama yaptım, fidan diktim, kurtuldum diye düşünmemek lazım. Ondan sonraki süreç de önemli. Bu şekilde binlerce ağacın bakımını da yaptım. İnşallah bu şekilde vatanıma hizmet ettiğimi düşünüyorum."

Mesleğinin dışında hep vatana faydalı bir iş yapmayı düşündüğünü anlatan Görken, bu düşüncesini camideki cemaatine ve çocuklara da aşılamaya çalıştığını ifade etti.

"Ben bunu yaparken zevk alıyorum"

Görken, bazen zor şartlar altında bu işi yaptığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Aşı yapmak için kucağımda, sırtımda çamur çıkarttığımı biliyorum. Bunu bir ıslah faaliyeti olarak görüyorum. Doğada kimsesiz, bakıma muhtaç, hiç işlenmemiş bu arazilerde yabani ağaçların aşılamasını, bakımını yapmak suretiyle doğaya kazandırmış oluyoruz. Bu ağaçların meyvesinden doğadaki hayvanlar da faydalanıyor. Ben bunu yaparken zevk alıyorum. Şevkle yaptığım için huzur buluyorum. Çok şükür Rabb'im mihrabında memur eyledi. Asli görevimin haricinde toplumumuza, bayrağımıza, vatanımıza, neslimize nasıl faydalı oluruz bağlamında bu şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak bu şekilde yapabilsek ne mutlu bize."

Kaynak: AA

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