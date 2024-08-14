İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı

İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İBB sporcularını ağırladı. İmamoğlu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonlarda birlikte çalışmayı arzu ettiğini belirtti.

14.08.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İBB sporcularını ağırladı.

İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ve milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile Saraçhane'de İBB Başkanlık Binası'ndaki makam odasında görüştü.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden İmamoğlu, olimpiyat oyunlarındaki organizasyon başarısı ve izleyici disiplinine dikkati çekerek, "Umarım biz de İstanbul'da yapmak istiyoruz. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları'nda birlikte yaparız." dedi.

Sporcular da İmamoğlu'na ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra İmamoğlu ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette ayrıca İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İBBSK ve Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman ve İBBSK Tekvando Teknik Direktörü Ali Özen de yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Paris Olimpiyatları, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement