İmamoğlu, AKP çadırında esprili karşılık verdi

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Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de esnaf gezisi sırasında meydanda kurulan seçim çadırlarını ziyaret etti. AKP çadırında görevliler İmamoğlu'na "Başkanım buyrun, üye yapalım sizi" şeklindeki önerisine İmamoğlu "Ne kadar çok istiyorsunuz beni" şeklinde karşılık verdi. Çadırda bulunan görevlilerle sohbet eden İmamoğlu daha sonra esnaf ziyaretine devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de gerçekleşen Halk Buluşması'nın ardından Sancaktepe Meydanı'da esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çay içip dertlerini dinledikten sonra esnaf ziyaret eden İmamoğlu, meydanda kurulu, seçim çalışması yapan partilerin çadırlarını da ziyaret etti.

AKP'nin çadırını da ziyaret eden İmamoğlu görevlilerle tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Sohbet sırasında AKP'lilerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma önerisinde bulunması gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu öneriye "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya!" diye yanıt verip, teklifte bulunan AKP'li görevliye sarıldı. İmamoğlu "Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar bir biri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın" dedi. İmamoğlu ve AKP Partili görevliler birbirlerine kolaylıklar diledi.