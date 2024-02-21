İmamoğlu, AKP\'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum\'a teşekkür etti

Haber: OKTAY YILDIRIM
KAMERA: ADEM KARABAYIR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87'sini tuttu" diyen AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde 'yüzde 87 projeleri başardı' dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, 'arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.' Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87'imiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adil İstanbul" proje tanıtımında açıklamalarda bulundu.
MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ
AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un katıldığı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) programında yaptığı konuşmada "CHP yönetimi sözlerinin yüzde 87'sini tuttu" ifadesini hatırlatan İmamoğlu, Kurum'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde 'yüzde 87 projeleri başardı' dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim, 'arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız. Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü.' Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87'imiş meğerse. Yüzde 87 başarmışız. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul'un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yeni kendisine teşekkür ederim."
"BİZİM PROJELERİMİZİ SAHİPLENEBİLİRLER ÇÜNKÜ HEPSİ DOĞRU PROJELER"
AKP'nin CHP'nin vaatlerini açıkladığını savunan İmamoğlu, "Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de ballandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut gibi uydurma işler değil. Vaatlerimizi kopyalama konusunda serbestsiniz ama içinizdeki eşitlik, adalet, samimiyet, çalışkanlık ve sadece milletine hesap verebilirlik duygusunu asla kopyalayamazsınız. O bizde var. İnsana ve vatanına olan sevgimizi kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi, o sizin yarattığınız özellikle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayıp sizin kirli sahanıza çekemezsiniz. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız. Çaba göstermeniz lazım. Öğretiriz o ayrı. Bir avuç insana bile öğretiriz. 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' diyen Atatürk'de ve onun ideallerine olan bağlılığımızı asla kopyalayamazsınız. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz' diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi. Defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Vallahi de billahi de doya doya milletin hakkı olan halkın parasını halka dağıtıyorum, dağıtmaya da devam edeceğim." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a teşekkür etti - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?