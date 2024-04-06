İmamoğlu Anıtkabir Ziyaretinde Askerler Tarafından Uyarıldı

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. İmamoğlu, ziyareti sırasında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından iki defa uyarıldı. Askerler Anıtkabir içinde siyasetçilerin demeç verebilmesi için önceden izin alınması gerektiğini ifade etti, "Tamam, bilmiyoruz" diyen İmamoğlu da beraberindeki heyeti Anıtkabir kurallarına uymaya davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yerel seçim zaferinin ardından bugün 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti, Ata'nın huzuruna çıktı. İmamoğlu, Anıtkabir'e girişinin ardından Aslanlı Yol'da yürüdü. Yürüyüş sırasında İBB basın birimi kameralarına ziyaretle ilgili konuşan İmamoğlu, Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Anıtkabir'de röportaj yapılamayacağı uyarısıyla karşılaştı.

"MSB'DEN İZİN ALMANIZ GEREKİYOR"

İmamoğlu, "Ata'nın huzurundasınız. Ne hissediyorsunuz" sorusuna "Onurla, onurla. Bugün aslında İBB bünyesinde hem meclis grubumuz hem de bürokrasi temsilcilerimiz, içinde 26 belediye başkanımız var, eşleri var. Birlikte Ata'mızın huzuruna yürüyoruz" sözleriyle cevap verdiği esnada, Anıtkabir Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından uyarıldı. İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesilirken askerler, "Bunun için Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Görüntüyü durduralım" dedi. Askerlere "Tamam peki, bilmiyoruz" yanıtını veren İmamoğlu, sözlerini "İnşallah, layığıyla görevimizi hep birlikte yapacağız. İl Başkanımız ve eşimle birlikte geleneksel ziyaretimizi yapıyoruz" diyerek noktaladı. İmamoğlu'nun resmi X hesabındaki canlı yayın da tören devam etmesine rağmen bu sözlerle son buldu.

İKİNCİ UYARI ÇIKIŞTA YAPILDI

İBB Başkanı İmamoğlu, çıkışta da benzer bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren İmamoğlu, "Büyük bir onur ve gururla buradayız. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbulumuzu..." ifadelerini kullanırken askerler tarafından tekrar uyarıldı. Askerler, "Burada demeç verilmesi yasak" uyarısını yaptı. İmamoğlu, uyarıları dikkate alarak konuşmayı durdurdu beraberindeki heyeti de Anıtkabir kurallarına uymaya davet etti.