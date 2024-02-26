İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de halk buluşmasına katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda otobüsün üstünden katılımcılara seslenen İmamoğlu, hazırlıklarının tam olduğunu, projelerini yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi.
Katılımcılardan destek isteyen İmamoğlu, CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras'ın adını "Tevfik" şeklinde telaffuz etti.
Ekibi tarafından yazılı bir kağıtla uyarılan İmamoğlu, "Tekin'e, 'Tevfik' dedim diye uyarıyorlar. Neyse olur..." dedi.
Katılımcıları, İstanbul Gönüllüleri'ne üye olmaya davet eden İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birlikte çalışmaya, sandıkta görev almaya, sandıkları güvende tutmaya, hep birlikte çalışmaya, milletçe demokrasi zaferi için uğraşmaya ve milletçe kazanmaya hazır mıyız? Hep beraber bu milletin İstanbul İttifakı'nı kurduğunu, bir vicdan ittifakı oluşturduğunu hak, hukuk mücadelesi verdiğini hep birlikte tekrar göstereceğiz."
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu Arnavutköy'de halka seslendi - Son Dakika
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