İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu\'nu tebrik etti

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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İlk 5 yıllık dönemlerinde, Bakırköy özelinde altyapı yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıklarını aktaran İmamoğlu, "Bir kısım üstyapı girişimlerimize de çevreye dönük, meydanlarına dönük başlamıştık. Bu dönem, daha hareketli bir dönem olsun ve 'kadın başkan' konumuyla, Bakırköy'e uğurlu gelsin. Başarılar diliyoruz" dedi.

Ovalıoğlu'nun makam odasında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, "Ayşegül Hanım'a, görevinde başarılar diliyorum. Çok değerli bir hizmet dönemini, buradaki yol arkadaşlarıyla birlikte Bakırköy'e vereceklerine eminim. Zaten hem dayanışmacı hem ortak akılla, aynı zamanda Bakırköy'ün çok kıymetli oturan insanlarıyla ilişki içerisinde bir süreçte, Bakırköy'ün mutsuz olma şansı yok" dedi.

"BU DÖNEM, DAHA HAREKETLİ BİR DÖNEM OLSUN"

İlk 5 yıllık dönemlerinde Bakırköy'e dönük çok hareketli bir süreç yaşadıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Şimdi ondan daha hareketli bir 5 yılı, bir kadın başkan döneminde Bakırköy'de yaşatmak istiyoruz. Güçlü de bir hem siyasi hem idari kadrosu olduğunu görüyorum Başkanımızın. Bu bağlamda umut ederiz, en etkin hamleleri birlikte yapıyor oluruz. Konularımız var. Bakırköy, ismiyle çok özel ilçe, ama aynı zamanda merkezi konumuyla ve de son dönemdeki ulaşımın böyle birleştiği bir 'hub' (merkez) gibi oluşan pozisyonuyla önemli bir ilçe. Bu yönüyle inşallah sizinle beraber ele alacağımız adımlarla yenilenen, güçlenen, dönüşümü de sağlanan, depreme dayanıklılığı da sağlanan ama aynı zamanda güzelleşen, etkin bir merkez haline gelmesini sağlayan adımları birlikte atacağız. Zaten epeyce altyapı yatırımımızı tamamlamıştık. Şimdi bir kısım üstyapı girişimlerimize de çevreye dönük, meydanlarına dönük başlamıştık. Bu dönem, daha hareketli bir dönem olsun. ve 'kadın başkan' konumuyla Bakırköy'e uğurlu gelsin. Başarılar diliyoruz" diye konuştu.

OVALIOĞLU: "DESTEĞİNİZİ BURADA HİSSETTİRMENİZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ KILIYOR"

Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu da İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Varlığınızı, desteğinizi burada hissettirmeniz bizi daha güçlü kılıyor. Çok teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

Tebrik ziyaretinin ardından, İmamoğlu ve Ovalıoğlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Bakırköy'ün sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.