İmamoğlu: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muhalefeti Bütünleştirecek

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçime ilişkin "Biz inanıyoruz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, muhalefeti bütünleştirecek ve önümüzdeki seçimlerde ülkemizde cumhurbaşkanı olacak" dedi. Aday olup olmayacağına ilişkin de İmamoğlu, "Parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat söylemeyi sevmem. Duygularımı birkaç gün içinde paylaşacağım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Kent Lokantası'nın açılışını yaptı. İmamoğlu, program sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İlk genel seçim için CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak ön seçimi "demokrasi devrimi" diye tanımlayan İmamoğlu, CHP'li il belediye başkanları toplantısında kendisinin aday olmasına yönelik ortak açıklama yapılmasınından güç aldığını söyledi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Değerlendiriyoruz onların kıymetli görüşlerini. Bu hafta, partimizin bu değerlendirmesi açısından önemli bir hafta. Dün itibarıyla süreç başladı ve cuma gününe kadar ön seçime katılmayı uygun gören ve şartlara uygunluğu oluşan, TBMM grubunun desteğini de alan kişi ya da kişiler, sandığa gidecek. Türkiye'de ilk. CHP tarihte ilk bir dönemi daha şeffaf bir biçimde açıyor. Diyor ki, 'Türkiye'mizin güzel gençleri, özellikle kadınlar, gelin, 28 Şubat'a kadar üye olun. Sizler de bu dönemin cumhurbaşkanı adayını belirleyin'. Biz inanıyoruz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, muhalefeti bütünleştirecek ve önümüzdeki seçimlerde ülkemizde cumhurbaşkanı olacak. Onun için CHP'nin kuracağı sandıkta gelin, oy kullanın. Ben bu çağrıyı yineliyorum. Özellikle sevgili gençler, önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan CHP'nin ön seçiminde oy kullanmak üzere ve bu sürecin bir neferi, bir parçası olmak üzere sizleri CHP'ye üye olmaya ben de davet ediyorum.

"Millet, bir kişiden de büyüktür"

Bu tarihi süreçte böyle kapsayıcı bir modelle, süreçle ve sistemle karar oluşturacağız. Biz de süreci titizlikle izliyoruz. Zaten önümüzde 2-3 gün kaldı. Hayırlısı olacak, iyi olacak. Bu demokrasi devrimini bize, önümüze koyan, değişim sürecinin manifestosunda da vardı; başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve bütün CHP'nin karar mekanizmalarına, Parti Meclisi'ne, MYK'ya da buradan içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu bir devrimdir. Bu başarılı olacak ve her siyasi parti, kararlarını üyelerle almaya başlayacak. Onun için ben diyorum ki, milletin dediği olur. Bu millet büyüktür. Millet, bir kişiden de büyüktür. Bu milletin büyüklüğünün CHP'deki tezahürü de parti içi demokrasidir. O sandıkta buluşmak üzere inşallah eksiksiz her üyemiz oy kullanacak."

"Duygularımı birkaç gün içinde paylaşacağım"

"Cuma günü kimlerin aday olduğu netleşecek. Ondan sonra yirmi 23 Mart'ta oy kullanılacak. O da belli. 23 Mart'tan sonra aday açıklanacak" diyen İmamoğlu, aday olup olmayacağına ilişkin soruya "Hayırlısı. Ben bu işlerde, parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat söylemeyi sevmem. Şu anda bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var. Parti örgütümüzün, il başkanlarımızın, diğer yöneticilerin şu anda süreci muhakeme ettiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Onların takdirleri benim için çok kıymetli. Oradan aldığım enerjiyle, oradan aldığım duygu bütünlüğüyle ben de tabii ki duygularımı sizinle birkaç gün içinde paylaşacağım" yanıtını verdi.