İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 102 tutuksuz sanığın savunması tamamlandı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 76. duruşmasında bir kısım tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık mali müşavir Cem Çelik savunma yaptı.

Sanık Çelik savunmasında, 30 yıldır mali müşavirlik yaptığını, iddianamede bahsi geçen şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını ifade ederek, "Suçlamalara dahilim yoktur. Kaçak dökümle ilgim yoktur. Fatura keserek, hizmet verdim. Yapılan işin maliyetini ve detayını bilemem. Yaklaşık 50 farklı alanda mali müşavirlik yapmaktayım. Danışmanlık ve katkım yoktur. Jetler, seyahatler, eğlencelerde bulunmadım. Suç işlenmesine göz yummadım." dedi.

Banka, para ve altın trafiğinde olmadığını, resmi para çıkışlarına dikkat ettiğini ve fiziki paraya dokunmadığını söyleyen sanık Çelik, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısının, "İbrahim Bülbüllü kimdir?" sorusuna sanık, "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıdır. 2021 yıllarında şirkete gelmeye başladı." yanıtını verdi.

Savcının, "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e villa aldığı iddiası var." demesi üzerine sanık Çelik, "Bu villanın alındığını Murat söyledi." dedi.

Sanık Fatih Keleş, kendisi hakkındaki villa alındığı iddialarını sanığa sordu.

Sanık Çelik, "Yazışmalarda var, herkes biliyor, bir siz bilmiyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Savunma yapan bir kısım tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Duruşmada, toplam 102 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere sabah saatlerine ertelendi.