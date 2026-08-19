İmamoğlu Davasında 67. Duruşma: Tutuksuz Sanıklar Beraat Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davasında 67. Duruşma: Tutuksuz Sanıklar Beraat Talep Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 67. duruşmasında, tutuksuz sanıklar Emre Manav, Özgür Türkmen, Metin Güler ve Erhan Ünal gibi isimler savunmalarını verdi; beraat talebinde bulundular. Mahkeme başkanı, eylül sonuna kadar tüm savunmaların alınmasını planladıklarını belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 67. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinde görev yapan ve İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraları bantladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Emin Türe, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav ise savunmasında, "Görevim, memur arkadaşı almak, sonrasında görev yerine gitmek, sonra da işimiz bittiğinde evine bırakmaktır. Olay günü de adı geçen otele gitmişizdir. Sayın Başkan Bey (Ekrem İmamoğlu) gelmiştir. Geldikten sonrasında da ben ekip araçlarını beklerken, çalıştığım memur arkadaşım Özgür Türkmen arayarak İmamoğlu'nun kıyafetlerini istemiştir. Ben de kıyafetlerini yukarıya getirmişimdir." dedi.

Manav, otelde kısa süre kaldığını, İmamoğlu'nun yemek yediğini ve lavaboyu kullandığını gördükten sonra yeniden aracın yanına döndüğünü belirterek, kısa süre sonra İmamoğlu ve ekibinin otelden ayrıldığını, kendisinin de Türkmen ile bölgeden ayrıldığını ifade ederek beraatini talep etti.

İBB'de memur olarak görev yapan ve İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraları bantladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Özgür Türkmen, kendisine "suç delillerini gizleme veya değiştirme" suçunun isnat edildiğini söyledi.

İddia edildiği gibi suç işleme, suç delillerini gizleme ve değiştirme gibi lüksü olan bir durumda olmadığını savunan Türkmen, "Ben o gün Ekrem Başkan'ın kıyafetlerini değiştirmek için kullanacağı otele gittim. Otelin giriş-çıkış görüntüleri şayet varsa eğer, Ekrem Başkan'ın oraya yalnız girip çıktığını ve 15 dakika süre kaldığı tespit edilebilir. Bu davanın herkes için hayırla bitmesini diliyorum ve sizlerden beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık iş insanı Metin Güler de üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan olan iş insanı Erhan Ünal, West Side Projesi'nin ruhsat ile iskan aşamalarında belediyenin zorluk çıkardığını ve belediye tarafından adi ortaklıktan bir kısım taleplerde bulunulduğunu hatırladığını iddia etti.

Bu talepler karşılanmadığı için projenin durma noktasına geldiğini, ruhsat ve iskan süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşandığını kaydeden Ünal, "Belediyenin bu taleplerine karşılık Adem Soytekin'e (sanık) yedi adet dükkan, beş adet daire devredildi diye biliyorum. Bu devirlerin bir kısmı Asoy İnşaat'ın hak ediş ödemeleri karşılığıydı diye hatırlıyorum. Ayrıca Hasan İmamoğlu'na (sanık) projemizden dört daire devredildiğini, bedelinin adi ortaklığın ortak hesabına geldiğini ve elden geri alındığını daha sonradan duydum." ifadelerini kullandı.

Ünal, ortaklıktaki en küçük pay sahibi olması nedeniyle bu devirleri gerçekleştirecek bir yetkisinin bulunmadığını, işlemlerin zamanında yapılmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Tutuksuz sanık iş insanı Nahit Kiler ise savunmasında, şunları kaydetti:

"Mehmet Murat Çalık Bey ile İlçe Belediye Başkanı olması münasebetiyle tanışıyoruz. O bölgede bizim arsalarımız vardı. O dönem Mehmet Bey bir kreş yapmamızı bizden istedi. Biz de işlerimizin yoğunluğundan dolayı kendimiz bir kreş yapamayacağımızı, fakat kendisine bu konuda hakikaten yardımcı olacağımızı söyledik. Onlar da bize bir firma yönlendirdiler. O firma kreşi yaptı. Bize faturasını kesti, biz de bedelini ödedik. Onun haricinde başka bir şey yok."

Duruşmada, savunmaları alınan 6 sanığın avukatlarının beyanları da dinlendi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, günde 20 sanık dinleyerek eylül ayı sonunda sanık savunmalarının alınmasını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA

Özgür Türkmen, Metin Güler, Erhan Ünal, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında 67. Duruşma: Tutuksuz Sanıklar Beraat Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber

15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:22:35. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında 67. Duruşma: Tutuksuz Sanıklar Beraat Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.