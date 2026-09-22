İmamoğlu, fon vurgunu soruşturmasının tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi - Son Dakika
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İmamoğlu, fon vurgunu soruşturmasının tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi

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İmamoğlu, fon vurgunu soruşturmasının tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatırım fonları soruşturmalarının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve siyaset ile bürokraside ilişkisi iddia edilen kişilerin açığa çıkarılmasını istedi. Çağrısı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, siyaset ve bürokraside bu süreçle ilişkisi bulunduğu iddia edilen kişilerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun fon soruşturmalarına ilişkin mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzbinlerce mağduru olan fon vurgunu skandalı her yönüyle aydınlatılmalıdır. Siyasette ve bürokraside bu skandal ile ilişkisi olanlar açığa çıkarılmalıdır. 12 gizli ismin yüzde 10000 kar ettiği ve ortadan kaybolduğu iddiaları şeffaflıkla aydınlatılmalıdır. Endişem; kıyamet koparırcasına yapılan kara para ve holding operasyonları sonrası herkesin tahliye edildiği durumun tekrarıdır. Bu tarihi skandal, bugünlük 'kurban' seçilen isimlerin birkaç ay sonra tahliye olması ile soğutulmamalıdır. 40 tane kabzımalla sözde gıda pahalılığı ve 40 belediye ile sözde kamu yolsuzluğu operasyonu yapanlara söylüyorum: Asrın gerçek yolsuzluğu vurgunu soruşturmanızı bu millet titizlikle takip edecektir. Gerçeklerden kaçış ise mümkün olmayacak, millet iktidara geldiğinde bütün sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Milletin hakkı, sizin hakkınızdan büyüktür."

Kaynak: ANKA
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