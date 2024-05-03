İmamoğlu Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ve Paris Belediye Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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İmamoğlu Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ve Paris Belediye Başkanı ile görüştü

İmamoğlu Fransa\'da Türkiye\'nin Paris Büyükelçisi ve Paris Belediye Başkanı ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti. İmamoğlu, demokrasiyi konuşma zamanı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki belediye sayısının iki katına çıktığını belirtti.

03.05.2024 19:28  Güncelleme: 19:29
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti. Türkiye'de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bizim demokrat duygularımız, son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere bulunduğu Fransa'da, ilk ziyaretini, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'e yaptı. Demirer tarafından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği binasında ağırlanan İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu da makamında ziyaret etti. Avrupalı belediye başkanlarını Paris'te yarın düzenlenecek toplantıya davet eden Hidalgo, tarihi belediye binasında ağırladığı İmamoğlu'nu 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

"BÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ BELEDİYE SAYIMIZ, İKİ KATINA ÇIKTI"

Türkiye'de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor. Dolayısıyla yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri, bu dönemde çok değerli. İstanbul'daki ve bütün Türkiye'deki seçimlerdeki başarımız, bizim sorumluluklarımızı çok daha yukarıya taşıdı. Daha çok başarılı olmak zorundayız. Bütün Türkiye'deki belediye sayımız, iki katına çıktı. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu arada Olimpiyat Oyunları'nda size başarı diliyorum" diye konuştu.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Dünyanın en önemli kentlerinden ikisini yöneten her iki başkan, yaklaşık 1 saat süren toplantı boyunca, şehirleri arasında yapılan ve yapılacak olan iş birliklerini ele aldı.

Kaynak: ANKA

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