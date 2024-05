İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe\'yi tebrik etti

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye tebrik ziyaretinde bulundu. Bahçetepe'yle birlikte, 39 ilçenin tamamında yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Dayanışmamız en üst seviyede. Demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok. Çünkü herkesi içine katar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye tebrik ziyaretinde bulundu. Bahçetepe tarafından makam odasında ağırlanan İmamoğlu, "Başkanımız inşallah çok başarılı olacak. Hem Hakan Başkanımıza hem ekibine, İlçe Başkanımıza ve burada emeği geçen bütün vatandaşlarımıza seçimde yaşanan bu başarı için teşekkür ederiz. Ama tabii esas başarı, şimdi oluşacak. O da hizmetle insanlarımızın mutlu olmasını sağlamak" dedi.

"GAZİOSMANPAŞA'DA YAPACAĞIMIZ ÇOK GÜZEL İŞLER VAR"

Bahçetepe'nin CHP Gaziosmapaşa ilçe başkanlığından geldiğini ve hizmet süreçlerinin birebir şahidi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Çünkü birlikte çok saha gezdik, şantiye dolaştık, hizmetlerimizi ziyaret ettik. Bazen kapıları çaldık taziyelerde, o tarz buluşmalarda. Dolayısıyla Başkanımız, bu sürecin en canlı şahidi ve izleyeni. Eminim ki bu zaman diliminde de müşterek daha uyumlu, daha yüksek bir performansla, ortaya koyacağımız projeler, ihtiyaçları karşılayan çözümler, bize son derece başarılı bir dönemi nasip edecektir. Elbette Başkanım yanınızdayız. Birlikte Gaziosmanpaşa'da yapacağımız çok güzel işler var çok farklı konularda. Dayanışmamız en üst seviyede. Demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok. Çünkü herkesi içine katar. Biliyorum ki Gaziosmanpaşa'nın da çok yetenekli insanları var. Bu kurumun da yetenekli insanları var. Yeni insanlar da katılacaktır" şeklinde konuştu.

"39 İLÇEMİZİN TAMAMIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir icraat dönemini geçirdik burada" diyen İmamoğlu, "Şimdi onun üstüne daha fazlasını koyma konusunda da birlikte yine hazırladığımız ya da tespit ettiğimiz hususlar var. Ben çok mutluyum. Hem genç bir başkan arkadaşımız olarak hem Gaziosmanpaşa'nın çocuğu olarak, buranın bir insanı olarak, çok özenli bir dönemi bu ilçeye kazandırmanı diliyoruz. Yanındayız. Her an, her dakika başarılı olman için de iş birliği yapacağız. Bunu sadece size söylemiyoruz tabii. 39 ilçemizin tamamına söylüyoruz. Ama tabii ki yeni görev alan arkadaşlarımızın daha yüksek bir tempoda koşması gerektiğini de biliyor ve düşünüyorum. O konuda da çalışkanlıkta en çok güvendiğimiz arkadaşlarımızdan birisi olduğunu da biliyorum. Yolun açık olsun sevgili Başkanım" ifadelerini kullandı.

BAHÇETEPE: "İLÇEMİZİ DAHA YAŞANABİLİR, DAHA MODERN, DAHA YEŞİL BİR İLÇE HALİNE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

70 yıldır Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Bahçetepe de İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçetepe şunları söyledi:

"Biz, uzun bir süredir burada muhalefette olan bir partideydik. Ama kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İBB'nin ilçemize yaptığı kreşler, statlar, KİPTAŞ konutları… Dolayısıyla bizim vatandaşla barışık bir politika izlememiz, kent politikası oluşturmamız, bu belediyenin imkanlarından bütün memleketin, bütün mezheplerin, bu ülkede yaşayan bütün yörelerin yararlanabileceği bir politikayı hayata geçirmek istiyoruz. Bu belediyenin imkanlarından dün akşam Hıdırellez bayramını kutladık. İlk defa belediyenin böyle önünde coşkulu, kalabalık, bütün kesimlerin kendini ifade edebildiği, saatlerce eğlenebildiği bir alanı yarattık. ve dolayısıyla burada vatandaşıyla barışık, kentsel dönüşüm mağdurlarının sesi olabilecek, kent politikalarını vatandaşla barışık yapacak, onları sürecin içine katacak, muhtarların, STK'ların, spor kulüplerinin bir arada olabileceği bir politik anlayışı aslında burada hayata geçirmemiz lazım. İnşallah sizlerin katkısıyla, tecrübesiyle, ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern, daha yeşil bir ilçe haline getirmek için mücadele edeceğiz"

Tebrik ziyaretinin ardından, İmamoğlu ve Bahçetepe, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Gaziosmanpaşa'nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.