İmamoğlu hakkında iddianame kabul edildi: 7 yıl 4 ay hapis cezası isteniyor

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun bir panelde söylediği sözlerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Davada İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak da isteniyor. Mahkeme heyeti ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

İmamoğlu, "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" isimli panelde yaptığı konuşmada CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye götürülmesine tepki göstererek, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona. Yedi, sekiz polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile -sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın..." demişti.

İddianame kabul edildi, ilk duruşma 11 Nisan'da

İmamoğlu'nun bu sözleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle, "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 ay aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli iddianame düzenlendi. Bu iddianame bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilince hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun yaptığı konuşmalarda, Akın Gürlek'e yönelik söylemlerinin tespit edilmesi üzerine resen soruşturma işlemlerine başlanıldığı, İmamoğlu'nun, 31 Ocak 2025'te verdiği ifadede üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

11 Nisan'da dikkat çeken iki duruşma yapılacak

Ahmak Davası nedeniyle hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ile siyasi yasak kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde bekleyen İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka davanın duruşması da 11 Nisan'a ertelenmişti. Aynı tarihte CHP İstanbul İl Binası'nın satın alınması sürecinde alıcıya teslim edilen paraların sayımı sırasında çekilen para sayma görüntüleri üzerine açılan davanın duruşması da İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.