İmamoğlu Hatay'da Okul ve Park Açtı - Son Dakika
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İmamoğlu Hatay'da Okul ve Park Açtı

Ekrem İmamoğlu, Hatay'da okul ve park açılışlarına katıldı, deprem sonrası destek vurgusu yaptı.

09.11.2024 20:16
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da okul ve park açılışlarına katıldı, esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, Kırıkhan ilçesinde İBB Emekçileri Lisesi teslim töreninde, deprem kentlerinin yeniden ayağa kaldırılmasında her insanın sorumluluğu olduğunu söyledi.

Açılan okulun eğitim adına öneminden bahseden İmamoğlu, "2 bin 789 metrekare inşaat alanına sahip 12 derslikli, fizik laboratuvarı, kimya, biyoloji sınıfı, güzel sanatlar atölyesi, çok amaçlı salonu, yemekhanesi, spor salonu ve spor sahasından oluşan bu güzel binamız, özellikle KİPTAŞ ve şehircilik kurumumuzun tecrübesiyle ilk ara tatil sonrasında yeni eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazırlandı. Okulumuzu çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de okulun yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İmamoğlu ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kestikten sonra okulu gezdi.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Antakya Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Park açılışı

Samandağ ilçesinde Sahil Parkı açılışına da katılan İmamoğlu, buradaki konuşmasında, depremin acılarının sürdüğünü ifade etti.

Depremlerle ilgili ciddi adımlar atılması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu tür konular siyasi malzeme yapılacak, üzerinde tepinilecek meseleler değildir." dedi.

İmamoğlu, Hatay'ın ve afetzedelerin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Hatay'a, memleketimizin her köşesine birlikte sahip çıkacağız, tüm yaralarımızı dostlukla, kardeşlikle saracağız. Bizim birliğimizi, dayanışmamızı ve hep bir olmamızı güçlendireceğiz. İnşallah o içerinizdeki hüznü ve yüzünüzdeki o sitemi de sizlere unutturacağız. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu şehre, ülkeye sahip çıkıp geleceğe Hatay'ı ve özellikle 11 şehrimizi hazırlayacağız. Herkesin güvenle ve mutlulukla yaşayacağı bir ülke var edeceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da parkın yapımındaki destekleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından milletvekilleri ve partililerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu Hatay'da Okul ve Park Açtı - Son Dakika

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