İmamoğlu, İBB davasındaki tahliyelere \'20 ay\' sorusuyla tepki gösterdi

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki son tahliyelere ilişkin, "Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar? Tutuksuz yargılama olsaydı hiçbir şey değişmeyecekti" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tahliye edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

Tahliye edilenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan İmamoğlu, tutuklulukların devam etmesine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Niçin 20 ay tutuklu kaldı bu insanlar? Tutuksuz yargılama olsaydı hiçbir şey değişmeyecekti. Tutsak arkadaşlarımızın tutukluluğu niçin devam ediyor? Tarihte böyle bir zulüm yoktur. Çekin ellerinizi milletin hürriyetinden"