İmamoğlu ilçesinde trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İmamoğlu- Kozan karayolu Tırmal köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yılmaz (22) yönetimindeki otomobil, aynı güzergahta giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobili sürücüsü Mustafa Yılmaz ile Melih Yılmaz (20), Arda Yılmaz (12) ve Durdu Yılmaz (43) yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durdu Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/ İMAMOĞLU(Adana),