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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. İstanbul'un fethinin bir istila ya da talan hareketi olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Han, kültürlerin kendisini muhafaza ettiği, koruduğu bir dönemin İstanbul'da var olmasıyla, aslında çağlar öncesinden çok farklı bir barışçıl ortamı sağlama gayretini ortaya koyan, çok entelektüel, çok özgün bir insan. Çok farklı bir komutan, farklı bir padişah. Biz de onun fethedip, bize emanet ettiği bu güzel şehre layık olma çabasında olan yöneticileriz" dedi.

İstanbul Valiliği, "İstanbul'un Fethi'nin 571. Yıldönümü Kutlama Programı" kapsamında, Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anma töreni düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi tören öncesinde, Fatih Cami Külliyesi haziresinde bulunan eski İBB başkanlarından Kadir Topbaş'ın kabrini ziyaret edip, dua etti. İmamoğlu, daha sonra aralarında İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da bulunduğu protokol heyetiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, İstanbul İl Müftülüğü'nce görevlendirilen hatipler tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

"Fethin çok derin anlamları var"

İmamoğlu, ziyaret sonrasında duygularını, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla, kamuoyu ile paylaştı. Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün, devlet erkanımızla birlikte, Fethin 571. yıl dönümünde, hep beraber dua ettik. Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle, minnetle andık. Ruhu şad olsun. Bir fetih yıl dönümünü bugün hep birlikte kutlayacağız. Fethin çok derin anlamları var. Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamberimizin müjdelediği bir fethin kumandanı. ve aslında bir çağın değişimine vesile olan bir fetihten bahsediyoruz. Çağın çok ilerisinde bir komutan ve bir devlet yöneticisi, padişah. Osmanlı İmparatorluğu'nun belki en parlak sürecine imza atan ve o sürecin başlamasına vesile olan padişah.

"Sadece savaşla fethedilen bir şehir döneminden bahsetmiyoruz"

Tabii fethin farklı anlamları var. Sadece savaşla fethedilen bir şehir döneminden bahsetmiyoruz. Tutum, tavır ve o dönemde yönetme anlayışı, inançları kucaklayarak ve burada yaşayan insanların yüzyıllar boyu yaşayacakları zemine hazırlayarak, fethi bir istila, bir talan değil, tam aksine kültürlerin kendisini muhafaza ettiği, koruduğu bir dönemin İstanbul'da var olmasıyla, aslında çağlar öncesinden çok farklı bir barışçıl ortamı sağlama gayretini ortaya koyan, çok entelektüel, çok özgün bir insan. Çok farklı bir komutan, farklı bir padişah. Biz de onun fethedip, bize emanet ettiği bu güzel şehre layık olma çabasında olan yöneticileriz.

"İstnbul'umuz çok kıymetli dünya kendi"

Bugünün çağında fethin farklı anlamları var ve ben de bu anlamla yüklü bir şehrin Belediye Başkanı olarak, derinden bu süreci aslında hisseden ve bunu koruyan, muhafaza eden bir anlayışla bu kentin yönetilmesine inanan birisiyim. İstanbul'umuz çok kıymetli dünya kenti, kadim dünya kenti. Aynı zamanda bir benzeri, bir eşi olmayan bir şehir; coğrafyasıyla, kültürüyle, geçmişiyle, medeniyetleriyle… Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bu şehrin varlığı, çok kıymetli. İşgali de yaşadı bu şehir ve o işgal dönemi 5 yıl sürdü. Kurtuluş Savaşı öncesinde işgal edilen, 1918 ile 1923 yılları arasında işgal kuvvetlerinin olduğu bu kenti, yine büyük mücadeleyle, Atatürk önderliğinde kurtararak, tekrar toplumumuzun, milletimizin dersaadeti İstanbul'u, güzel şehri olmaya devam etti.

"Emanete en güçlü şekliyle sahip çıkacağız"

Bu emanete hep beraber, en güçlü şekliyle sahip çıkacağız. Bu kentin korunması, doğasıyla, tarihiyle, kültürleriyle, farklılıklarıyla, inançlarıyla korunması, hepimize Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Fethin yıl dönümünü kutluyoruz. Maltepe'de kutlamalarımız, bugün devam edecek. 19.30'dan itibaren, her yıl olduğu gibi, 6 yıldır, Fethin yıl dönümünü coşkuyla, insanlarımızla paylaşarak, konuşarak, eğlenerek, ama aynı zamanda bu şehri koruyarak ve bu şehri emanet eden insanlara minnet duyarak kutlamaya devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. İstanbul'umuz, ebediyen yaşayan ve her zaman bu kadim ruhunu ve varlığını koruyan bir şehir olsun."