İmamoğlu, İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin Disipline Sevk Edilmesiyle İlgili Konuşmadı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili bir soru üzerine "Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya Metrolar Zirvesi Açılışı" oturumundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili soruya İmamoğlu "Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam" karşılığını verdi.