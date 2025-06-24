İmamoğlu: Krizlere Karşı Demokrasi ve Refah Siyaseti Gerekli - Son Dakika
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İmamoğlu: Krizlere Karşı Demokrasi ve Refah Siyaseti Gerekli

24.06.2025 13:26
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Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin adalet, ekonomi ve demokrasi alanlarındaki krizlerine dikkat çekerek, muhalefetin bu dönemde toplumsal duyarlılık yaratması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin krizlerin temel sebebi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidarın ülkemizde yürüttüğü kriz, kaos ve istikrarsızlık siyasetinin karşısında oluşturacağımız demokrasi, refah ve huzur siyaseti milletimizin en büyük ihtiyacıdır. Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda; Türkiye'nin adalet, ekonomi ve demokrasi alanlarında derin krizler yaşadığı, bu krizlerin temel sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurgulandı.

İmamoğlu adına yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşarken, çok yönlü ve teyakkuza geçmemiz gereken krizlerle karşı karşıyayız. Çok büyük bedeller ödediğimiz ve ülkemizi derinden etkileyen adalet, ekonomi ve demokrasi krizleri milletimizi sarsıyor. Ülkemizin yaşadığı bu derin krizlerin temel sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimize büyük bir bunalımı yaşatmaya devam ediyor.

"19 Mart sivil darbesiyse, ekonomimize 150 milyar doları aşan bir bedeli yüklemiş"

Zor günler yaşadığımız ve Türkiye olarak hızla kendimize gelmemiz gereken böylesine bir dönemde yapılan 19 Mart sivil darbesiyse, ekonomimize 150 milyar doları aşan bir bedeli yüklemiş; tüm sektörlerin kayba uğradığı, işsizlik, yoksulluk, faiz ve enflasyonda dünyada rekor kırdığımız bir dönemi tetiklemiştir. Dünyadaki ve bölgemizdeki krizlerin tırmandığı bu dönemde, İsrail'in İran'a saldırısıyla ciddi bir dünya krizine dönüşen savaşın etkisi, ülkemizin yaşadığı ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunların yanında yeni bir bedel olarak önümüzde durmaktadır."

"Muhalefetin toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor"

Muhalefete seslenen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ülkemizin her inisiyatifine görev düşmektedir. İktidarın ülkemizde yürüttüğü kriz, kaos ve istikrarsızlık siyasetinin karşısında oluşturacağımız demokrasi, refah ve huzur siyaseti milletimizin en büyük ihtiyacıdır. Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor. Kurban Bayramı'nda büyük bir dostluk ziyaretiyle beni onurlandıran ve 19 Mart'tan beri en zor koşullarda CHP'yi, beni ve ailemi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülkemizin durumunu konuşma fırsatımız olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın da dile getirdiği gibi bütünleşik bir muhalefet, birçok yönden milletimize rehber olacak ve bu derin krizler döneminde yapıcı bir muhalefeti güçlendirmemizi sağlayacaktır.

"Muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı milletimizle paylaşabilmeli"

Hükümeti uyaran, doğru yolu gösteren ve milletin sessiz çığlığını en doğru şekilde ifade eden muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı ve TBMM çatısı altında oluşacak bir iç cephe tarifinin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir. Ülkemizin ekonomide, adalette ve demokraside yaşadığı derin krizlerin ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı tehditleri bertaraf edecek olan bu irade, ülkemizin ve milletimizin bekası, huzuru ve geleceği için çok önemlidir! Türkiye irade ve azmini bütün unsurlarıyla ifade edecek ve milletimiz yaşadığı krizlerden kurtularak tarihimizin her döneminde olduğu gibi kudretini bütün dünyaya ispat edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Krizlere Karşı Demokrasi ve Refah Siyaseti Gerekli - Son Dakika

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