Ekrem İmamoğlu: "İktidar Sorunları Yönetemedikçe Bakan Değiştirip Umut Satarak Zaman Kazanmaya Çalıştı Bunca Sene. Fakat Deniz Bitti"
Ekrem İmamoğlu: "İktidar Sorunları Yönetemedikçe Bakan Değiştirip Umut Satarak Zaman Kazanmaya Çalıştı Bunca Sene. Fakat Deniz Bitti"

20.04.2026 12:18  Güncelleme: 12:55
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın sorunları çözemediğini ve bakan değişiklikleriyle zaman kazanmaya çalıştığını belirtti. Seçimlerin çözüm olduğunu vurgulayan İmamoğlu, milletin değişim isteğini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Acımız çoktur, meselemiz büyüktür, dertlerimiz tarifsizdir. İktidar sorunları yönetemedikçe bakan değiştirip umut satarak zaman kazanmaya çalıştı bunca sene. Fakat deniz bitti. Millet artık topyekun değişim istiyor. Çözüm seçimdir. O sandık sonunda kurulacak, kimse bundan kaçamayacak, aksi bir niyete millet asla izin vermeyecek. Erdoğan zihniyetinin ülkemize yaşattığı fetret devri bitecek, kara düzen sona erecek" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın ülkede yaşanan sorunları çözemediğini, bakan değişiklikleri ile zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Atanan bakanların bir önceki bakanı kötüleyen açıklamalar yaptığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir Milli Eğitim Bakanı atanır; yeni sınav sistemi, yeni müfredat, yeni ders kitapları, kafa karıştıran uygulamalar, saçmalıklar! Giden mevkidaşını yerden yere vuran bakan ve zırvaları... Zannedersiniz hükümet değişti. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti..."

?Bir İçişleri Bakanı atanır; gece-gündüz operasyonlar, şehirlerimiz işgal edilmiş gibi çeteler, suç örgütleri, gözaltılar, filmlere taş çıkartan sayısız görüntüler, drone çekimleri! Yeni bakanın selefini kötüleyen açıklamalarını duydukça şoka girersiniz! 'Hükümet mi değişti?' diye sorarsınız. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti...

?Bir Adalet Bakanı atanır; 'Adaletsizlik aldı başını gidiyor, yeni uygulamalar şart' der. Yönetici kadrolarını tamamen değiştirir. 'Üstü kapatılan dosyaların üstüne gideceğiz', 'Korunan torpilli suçluları tutuklayacağız' der! Seleflerini yerin dibine gömer. Troller; adaletsiz sefil bakanlar gitmiş, her yerinden 'adalet fışkıran' bir bakan gelmiş diye sahne alır. Şaşırmak yine bize kalır. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti...

?Sizleri Maliye Bakanı, Tarım Bakanı vs tek tek bakan geçidi ile yormayacağım.

Aziz Milletimiz; acımız çoktur, meselemiz büyüktür, dertlerimiz tarifsizdir. İktidar sorunları yönetemedikçe bakan değiştirip umut satarak zaman kazanmaya çalıştı bunca sene. Fakat deniz bitti. Millet artık topyekun değişim istiyor. Bu iktidar ise sandıktan korkuyor, kaybedeceğini biliyor. Rakibinin isminden, cisminden tir tir titriyor. Ancak boyun eğmez, pes etmez, milli iradeden vazgeçmez on milyonlarca yurttaşımız var. Çözüm seçimdir. O sandık sonunda kurulacak, kimse bundan kaçamayacak, aksi bir niyete millet asla izin vermeyecek. Sandık kurulduğunda, siyasi aktörlere operasyon yapınca sonuçlar değişir sananlar, onları evine göndermekte kararlı olanın milletin kendisi olduğunu görecek. Erdoğan zihniyetinin ülkemize yaşattığı fetret devri bitecek, kara düzen sona erecek! Her şey çok güzel olacak!"

