İmamoğlu'na Destek: Askıda Fatura Projesi ile 936 Bin TL Bağış Toplandı - Son Dakika
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İmamoğlu'na Destek: Askıda Fatura Projesi ile 936 Bin TL Bağış Toplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 'Askıda Fatura' uygulamasına vatandaşlardan büyük destek geldi. 15 saat içinde 936 bin TL'lik fatura ödendi. Proje, dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.

26.03.2025 13:09  Güncelleme: 14:41
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(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi. 15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL'lik fatura ödendi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 'Askıda Fatura' uygulamasıyla ilgili bir paylaşım yapılarak, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz.İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." denildi.

İmamoğlu'nun çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi. 15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL'lik fatura ödendi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Askıda Fatura projesi, hem Türkiye'de hem dünyada örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da kimseyi darda bırakmayacağız" diyerek başlattığı iyilik hareketi, her geçen gün daha da büyüyor.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan çevrimiçi bağış platformu, açıldığı günden bu yana su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde büyük rol oynadı. Zaman içinde "Aile Destek Paketi", "Anne - Bebek Destek Paketi", "Eğitim Destek Paketi", "Ulaşım Destek Paketi", "Yuvam Destek Paketi" ve "Emekliye Pazar Desteği" gibi yeni yardımlarla kapsamı genişletilen platform, kentte dayanışma ruhunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Ancak dünyanın takdir ettiği bu proje, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yöneltilen haksız suçlamalardan birinin konusu yapıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Destek: Askıda Fatura Projesi ile 936 Bin TL Bağış Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na Destek: Askıda Fatura Projesi ile 936 Bin TL Bağış Toplandı - Son Dakika
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