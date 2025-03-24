İmamoğlu'na Destek İçin Yapılan Mitingde Polis Müdahalesi - Son Dakika
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İmamoğlu'na Destek İçin Yapılan Mitingde Polis Müdahalesi

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara, miting sonrası polis tarafından müdahale edildi. Eylemcilere biber gazı kullanıldı ve bazıları İBB binasına sığındı.

24.03.2025 20:40  Güncelleme: 00:38
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Haber: Gülara SUBAŞI

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara, dün akşam Saraçhane'deki mitingin ardından polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Mitingin bitmesinden dakikalar sonra başlayan müdahalede yoğun şekilde biber gazı kullanılırken eylemciler, İstanbul Büyükşehir Belediye binasına sığındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş gün önce gözaltına alınmış, dün ise tutuklanmıştı. Gözaltı sürecinin ilk gününden bu yana Türkiye genelinde süren gösterilerde, polis zaman zaman müdahalede bulunuyor.

Eylemciler protesto gösterilerinin beşinci gününde polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Polis, İstanbul Saraçhane'de dün akşam CHP'nin mitinginin tamamlanmasından yaklaşık 20 dakika sonra, Bozdoğan Kemeri'ndeki göstericilere müdahale etti. Bu müdahaleye ilişkin kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

TOMA ve barikatlarla polis tarafından kapatılan kemerdeki eylemciler, İBB'ye doğru ilerlemek zorunda kaldı. Gazdan etkilenen eylemciler, İBB binasına sığındı. İBB binasının içi de biber gazıyla doldu. Eylemciler ve İBB içinde bekleyenlerden fenalaşanlar oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın polisle konuşarak müdahaleye engel olmaya çalıştığı görüntüler de kameraya yansıdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Destek İçin Yapılan Mitingde Polis Müdahalesi - Son Dakika

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