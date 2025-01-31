İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Gerilimli Anlarla Geçti

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Haber: Çağatan AKYOL-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verme işleminin bittiği dakikalarda polisin CHP'lilerin otobüsünü adliye önündeki meydana almaması, önünü TOMA ile kesmesi tepkilere neden oldu. Yurttaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hükümet istifa" sloganları atarak otobüse doğru ilerledi. Barikatı geçen yurttaşlara biber gazı sıkılırken, yurttaşlar sloganlarla otobüse ulaştı.

İki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na binlerce yurttaş dışarıda destek verdi. İfade işleminin biteceği saatlerde, İmamoğlu'nun konuşma yapacağı otobüsün alana girişi engellendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere yeklililerin polis yetkilileri ile görüşmeleri de sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine yurttaşlar otobüsün olduğu cadde üzerinde ilerlemek istedi ancak onların da öne çevik kuvvet tarafından kesildi. "Kurtuluş yok tek başına ya hepberaber ya hiç birimiz", "Hak, Hukuk, Adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hükümet istifa", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Tayyip istifa" diye slogan atan yurttaşlar yürüyüşünü sürdürdü. O sırada polis barikatı da aşılırken, polis biber gazı sıktı. Ona rağmen sloganlarla ilerleyen vatandaşlar, İmamoğlu'nun konuşmasını dinleyebildi.