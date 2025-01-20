İmamoğlu'na Soruşturma: Başsavcıya Yönelik Tehdit İddiası - Son Dakika
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İmamoğlu'na Soruşturma: Başsavcıya Yönelik Tehdit İddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, bir panelde yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı hedef gösteren ifadeler kullandı.

20.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:47
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifade için çağırıyorsun, sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra yeni bir soruşturma haberi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve Terörle Mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu, soruşturma haberini Modern Hukuk ve Yargı'nın Siyasallaşması Paneli devam ederken aldı.

İmamoğlu\'na Soruşturma: Başsavcıya Yönelik Tehdit İddiası
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Soruşturma: Başsavcıya Yönelik Tehdit İddiası - Son Dakika

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