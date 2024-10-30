İmamoğlu\'ndan Ahmet Özer\'in Gözaltına Alınmasına Tepki

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Süreci titizlikle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, X hesabından Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" paylaşımında bulundu.