Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'ndan AİHM Açıklaması: "Türk Hükümeti Taraf Olduğu Anlaşmalardan Kaynaklanan Evrensel Hukuk İlkelerine Geri Dönmek Zorundadır"

14.04.2026 17:09  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükümete yönelttiği sorulara değinerek, hükümetin evrensel hukuk ilkelerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hükümete yönelttiği sorulara ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde AİHM başvuruyla ilgili hükümete belli sorular yöneltti. Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir. Türk hükümeti, AİHM'nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hükümete yönelttiği sorulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İktidarın evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorunda olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tutukluluğumla ilgili AİHM'e de başvuru yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde AİHM başvuruyla ilgili hükümete belli sorular yöneltti:"

Elinizde tarafsız bir gözlemciyi ikna edecek tek bir somut delil var mı?

Neden her defasında önümüze aynı kopyala - yapıştır gerekçeleri koyuyorsunuz?

Bu soruların yanıtı milletin kalbinde bellidir, bundan hiç şüphemiz yok. Ama asıl önemli olanı AİHM açıkça soruyor: Siz bu adamı gerçekten hukuki nedenlerle mi tutukladınız, yoksa cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği için siyasi rakiplerinizi oyun dışı bırakmak amacıyla mı hapse attınız?

Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir. Türk hükümeti, AİHM'nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hukuk, AİHM, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:50:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.